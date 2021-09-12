Наташа Королева призналась, что пережила три выкидыша: «Была суицидальная мысль»

Певица Наташа Королева, впервые ставшая матерью в 28 лет, призналась, что еще полтора десятка лет не бросала попытки забеременеть и выносить второго ребенка. Об этом 48-летняя звезда рассказала в интервью для программы «Секрет на миллион» на НТВ. Как выяснилось, артистка пережила три выкидыша.

Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) стали родителями в 2002 году. Когда их сыну Архипу исполнилось 5 лет, они задумались о том, чтобы подарить ему брата или сестру. Тогда Наташа отправилась на процедуру ЭКО. Однако эмбрион не прижился, и она потеряла ребенка.