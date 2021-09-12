Наташа Королева призналась, что пережила три выкидыша: «Была суицидальная мысль»
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Фото: East News Russia
Певица Наташа Королева, впервые ставшая матерью в 28 лет, призналась, что еще полтора десятка лет не бросала попытки забеременеть и выносить второго ребенка. Об этом 48-летняя звезда рассказала в интервью для программы «Секрет на миллион» на НТВ. Как выяснилось, артистка пережила три выкидыша.
Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) стали родителями в 2002 году. Когда их сыну Архипу исполнилось 5 лет, они задумались о том, чтобы подарить ему брата или сестру. Тогда Наташа отправилась на процедуру ЭКО. Однако эмбрион не прижился, и она потеряла ребенка.
На вторую попытку звездные супруги решились только спустя 6 лет. Но тогда будущая мама столкнулась с замершей беременностью. Королева связывает это с большой рабочей нагрузкой: тогда она пыталась совмещать свое положение с насыщенным графиком выступлений и перелетов.
Наконец, в третий раз звезда забеременела, когда ее сыну Архипу было 13 лет, а ей самой — 42 года. Но и эта беременность обернулась выкидышем. По словам артистки, именно тогда прозошел скандал с утечкой ее откровенных фото, и давление привело к сильному стрессу.
«В тот момент в моем позитивном, очень любящем людей мозгу, даже промелькнула суицидальная мысль. Я считала, что очень сильный и устойчивый человек, но вот здесь меня сломало. После этого я ушла в профессию, чтобы не свихнуться и чтобы не обозлиться», — призналась Наташа Королева в интервью Лере Кудрявцевой.
Наташа Королева и Тарзан весте уже более 18 лет. Недавно они оригинально отметили день рождения своей семьи.
Фото и видео: @koroleva__star/Instagram; East News