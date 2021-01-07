Наташа Королева поделилась пикантным фото в меховой накидке — поклонники осудили за фотошоп

После семейного скандала и восстановления на острове Наташа Королева стала выглядеть ярче и интереснее и чаще радовать поклонников новыми шикарными образами и проектами.

Сегодня певица поделилась в своем блоге пикантным образом с акцентом на пышное декольте. Наталья примерила эффектное розовое платье с открытыми плечами, украшенное кристаллами, на которое накинула розовую меховую накидку.

Стилисты завили волосы Королевой в упругие локоны и выбрали для звезды легкий натуральный макияж.