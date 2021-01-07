Наташа Королева поделилась пикантным фото в меховой накидке — поклонники осудили за фотошоп
Фото: www.instagram.com/koroleva__star/
После семейного скандала и восстановления на острове Наташа Королева стала выглядеть ярче и интереснее и чаще радовать поклонников новыми шикарными образами и проектами.
Сегодня певица поделилась в своем блоге пикантным образом с акцентом на пышное декольте. Наталья примерила эффектное розовое платье с открытыми плечами, украшенное кристаллами, на которое накинула розовую меховую накидку.
Стилисты завили волосы Королевой в упругие локоны и выбрали для звезды легкий натуральный макияж.
Поклонники и коллеги, среди которых Лолита Милявская и Катя Гордон, пришли в восторг от шикарного наряда певицы, но некоторые посоветовали ей быть более естественной:
«Вот это Дева Мария», «А у нас такие висюльки на люстре висели», «Красивая очень, время не про нее, преклоняюсь перед ее красотой», «А зачем делать такое фото, которое не соответствует действительности? Все же знают, какая вы на самом деле, и любят вас за естественность», «Ну нельзя быть на свете красивой такой!», «Красивая была всегда, мудрая тоже».
Ранее Королева впечатлила своих подписчиков, поздравив с Новым годом в ярком образе Снегурочки «для взрослых».