Наташа Королева обвинила Игоря Николаева в их разводе: «Пытался подстроить под себя»

«У меня за спиной два брака, один десять лет, другой уже 20. В первом опыте партнер хотел меня под себя подстроить, изменить, и это получалось в юные годы. Но потом внутренний стержень дал мне понять, что мне некомфортно», — заявила Наташа Королева в интервью Елене Ашаниной для ее YouTube-шоу.

Артистка также подчеркнула, что в отношениях с Сергеем Глушко, которые длятся уже 20 лет, она с подобными сложностями не сталкивалась. Впрочем, недавно звездная пара пережила проблему другого рода: Тарзан признался, что изменил супруге. Позднее Наташа Королева рассказала, что она и муж смогли найти выход из этой ситуации и решили сохранить семью.