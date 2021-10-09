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Наташа Королева обвинила Игоря Николаева в их разводе: «Пытался подстроить под себя»

Певица Наташа Королева высказалась о причинах, которые побудили ее расстаться с композитором Игорем Николаевым после 9 лет брака. 48-летняя артистка заявила, что к этому решению ее подтолкнул сам супруг своим поведением.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наташа Королева

Фото: Instagram

Певица Наташа Королева неожиданно решилась на откровения о своем первом браке. С 1992 года по 2001-й звезда была супругой композитора Игоря Николаева, за которого вышла замуж несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте. Как выяснилось сейчас, виновником расставания 48-летняя артистка считает именно бывшего супруга.

«У меня за спиной два брака, один десять лет, другой уже 20. В первом опыте партнер хотел меня под себя подстроить, изменить, и это получалось в юные годы. Но потом внутренний стержень дал мне понять, что мне некомфортно», — заявила Наташа Королева в интервью Елене Ашаниной для ее YouTube-шоу.

Артистка также подчеркнула, что в отношениях с Сергеем Глушко, которые длятся уже 20 лет, она с подобными сложностями не сталкивалась. Впрочем, недавно звездная пара пережила проблему другого рода: Тарзан признался, что изменил супруге. Позднее Наташа Королева рассказала, что она и муж смогли найти выход из этой ситуации и решили сохранить семью.

Фото и видео: @koroleva__star/Instagram; East News