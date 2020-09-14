Наташа Королева на отдыхе показала семейную идиллию с Тарзаном на фоне слухов о его изменах

В последние дни 47-летняя Наташа Королева и 50-летний Сергей Глушко являются главными светскими ньюс-мейкерами. Телеграм-канал Mash сообщил, что Тарзан, якобы, не верен жене, а его молодая пассия ждет ребенка. Знаменитые супруги ситуацию не комментировали, но в Instagram оставляли однозначные сообщения.

После того, как новости об изменах стриптизера стали достоянием общественности, Наташа Королева написала в микроблоге: «Сила любви может пройти любые испытания!!!», и показала нежное видео с мужем.