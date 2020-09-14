Наташа Королева на отдыхе показала семейную идиллию с Тарзаном на фоне слухов о его изменах
Фото: www.instagram.com/koroleva__star/
В последние дни 47-летняя Наташа Королева и 50-летний Сергей Глушко являются главными светскими ньюс-мейкерами. Телеграм-канал Mash сообщил, что Тарзан, якобы, не верен жене, а его молодая пассия ждет ребенка. Знаменитые супруги ситуацию не комментировали, но в Instagram оставляли однозначные сообщения.
После того, как новости об изменах стриптизера стали достоянием общественности, Наташа Королева написала в микроблоге: «Сила любви может пройти любые испытания!!!», и показала нежное видео с мужем.
Наташа Королева с супругом отдыхают в Турции. Певица записала сториз для Instagram, где показала семейную идиллию с супругом, будто и не было скандала.
Однако светские хроникеры продолжают настаивать: Тарзан наставил жене рога. Так, например, издание «СтарХит» опубликовало переписку Глушко с любовницей, из которой следует, что еще в августе Тарзан настаивал на встрече с 23-летней пассией и делал ей однозначные намеки.
Сам артист оригинального жанра опубликовал в социальной сети сообщение, в котором настойчиво попросил не лезть в его личную жизнь.
«Требование о прекращении вмешательства в частную жизнь, об удалении информации и изображений, собранных и распространяемых с нарушением закона (в т.ч. об исключении из "общедоступных источников персональных данных" субъекта). На днях многие СМИ, телеграм-каналы и иные распространители информации в нарушение установленных законами ограничений, без моего согласия и без согласия моей супруги Наташи Королевой распространили сведения о нашей частной и семейной жизни, сплетни, слухи и иную недостоверную информацию, в том числе, информацию из той сферы, которую мы относим к личной и семейной тайне.
Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе, моральный. В связи изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий», — написал разгневанный Сергей Глушко.
Фото: www.instagram.com/tarzan___official/
«Сами афишируете свою личную жизнь, а потом орете...», «Странные требования. Выставлять всего себя на показ, провоцировать людей своими снимками и постами и потом предъявлять, что кто-то лезет в вашу личную жизнь... Вы себе льстите», «Поменьше себя показывайте», «Нужно не давать повода для обсуждения личной жизни. Если вы публичные люди, чтобы не пришлось копировать статьи законов!», «Что-то вас понесло.... Да кому вы нужны?», — досталось Тарзану от подписчиков.
А как бы вы повели себя на месте звездного семейства?
Фото и видео: Instagram Сергея Глушко и Наташи Королевой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!