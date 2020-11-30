«Похожа на Тарзана»: поклонники не оценили новый имидж Наташи Королевой

Наташа Королева после семейного скандала решила буквально начать новую жизнь и кардинально поменяла имидж — в своем блоге певица появилась со светлыми волосами, завитые в афрокудри. Видео самого процесса обновления певица опубликовала в Instagram.

«Афролоконы! Психанула. Очень хороший способ кардинально преобразиться без ущерба для своих волос!», — подписала видео Наташа.

Поклонники разошлись во мнениях по поводу нового образа своей любимицы. Некоторым из подписчиков такое обновление пришлось по душе, однако большинство отметили, что видеть такую Королеву очень непривычно, и прежний образ шел Наташе намного больше. Многие решили, что в новом образе певица стала очень похожа на своего супруга, Тарзана:

«Наташа, вы с этими кудрявыми волосами похожи на своего мужа», «Вылитая Тарзан!», «Она все-таки скальп сняла с него. Молодец», «Верните все как было обратно», «Очень необычно, привыкли вас видеть темненькой», «Вам больше шли свои локоны...темные...красивые...Было благородно, со вкусом...», «А вам, Наташа, очень к лицу новый образ!», «Неожиданный ход! Наташа Королева блондинка...классная как всегда».