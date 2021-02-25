Наталья Водянова стала послом доброй воли ООН

Исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем отметила, что россиянка на протяжении многих лет сотрудничает с подразделениями организации. Она уточнила, что ООН хочет продолжить работу с ней.

«В эру целей устойчивого развития мы разделяем надежды и ожидания, что каждая девочка и женщина может безопасно расти, жить с достоинством», — подчеркнула руководитель. Водянова выразила готовность защищать права представительниц слабого пола по всему миру. Она пообещала бороться с табу и стигматизацией, с которыми сталкиваются женщины. Кроме того, супермодель хочет поставить мир моды на службу фонда.