Наталья Водянова стала послом доброй воли ООН
Фото: instagram.com/natasupernova
Исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем отметила, что россиянка на протяжении многих лет сотрудничает с подразделениями организации. Она уточнила, что ООН хочет продолжить работу с ней.
«В эру целей устойчивого развития мы разделяем надежды и ожидания, что каждая девочка и женщина может безопасно расти, жить с достоинством», — подчеркнула руководитель. Водянова выразила готовность защищать права представительниц слабого пола по всему миру. Она пообещала бороться с табу и стигматизацией, с которыми сталкиваются женщины. Кроме того, супермодель хочет поставить мир моды на службу фонда.
Напомним, Водянова — основательница фонда «Обнаженные сердца». Фонд помощи детям появился в 2004 году. С 2013 года он ведет работу по внедрению современных эффективных технологий работы с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС) в образовательных учреждениях. На данный момент эти проекты реализуются в десятках школ и дошкольных учреждений Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы и Москвы.
Ранее «русская красавица» поделилась фото с семьей с отдыха на Севере. Пока все звезды активно отдыхали на Мальдивах и в Дубае, Наталья Водянова вместе с детьми отправилась на Север и провела там время ничуть не хуже, чем все остальные на пляже.
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Фото: Instagram/@natasupernova
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