Наталья Водянова создала петицию на сайте Change.org. Модель предложила подписать документ всем желающим, чтобы после отправить его президентам Украины и России и в Европейский вещательный союз:

«В марте 2017 года стало известно о запрете Украины въезда на территорию страны российской певицы Юлии Самойловой, выбранной представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. И меня эта история по-человечески задела. Служба безопасности Украины объяснила запрет въезда Юлии на территорию страны тем, что в 2015 году певица выступала в Крыму. При этом по правилам «Евровидения» страна, принимающая конкурс должна обеспечить всем участникам возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия. Получается, что отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса, а самое главное, ее права как музыканта и личности. Если причиной запрета и разразившегося скандала являются политические игры России и Украины, то Юлия оказалась их заложницей. Единственным способом повлиять на несправедливость ситуации будет нам, гражданам России и Украины сплотиться и добиться права ее участия, поддержать Юлию на простом человеческом уровне».

Кроме того, Водянова предложила русским и украинцам объединиться в борьбе за справедливость, и отметила, что она очень надеется на прекращение вражды между двумя странами.

«Для меня россияне и украинцы - это один народ. И мне очень больно от того, что происходит между Украиной и Россией. Если бы мы все - граждане Украины и России - сплотились здесь, где у нас есть голос, и где мы - сила, и добились того, чтобы Юля поехала на конкурс, то мы бы показали, что МЫ - не хотим этой вражды!!! Что мы скучаем по тому времени, когда мы спокойно ездили друг к другу в гости. Что руководства стран, телеканалов, музыкальных конкурсов должны прислушиваться к мнению людей. А Юля должна петь. Моя бабушка с Украины, у меня там половина родни. И я очень надеюсь, что меня услышат мои Украинские друзья и близкие и поддержат мои слова. Каждая подпись под этой петицией станет не только словом в поддержку справедливости, но голосом против вражды наших народов, против политических игр и манипуляций, в поддержку всех наших друзей и близких по обе стороны границы, во имя мира и любви», — написала Наталья.

Фото: Global Look Press, Instagram