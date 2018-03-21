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Наталья Водянова показала редкое фото мужа и сына: «Так выглядит мое счастье»

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Фото из Instagram Натальи Водяновой
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Многодетная мама Наталья Водянова опубликовала нежные семейные снимки.

Яркая внешность, успех в карьере, сумасшедшая популярность — вовсе не главное в жизни Натальи Водяновой. Для 36-летней супермодели, родившейся в большой бедной семье главную ценность имеют родные люди. Причем неважно, законный муж или «гражданский» — главное, чтобы он понимал и разделял ее ценности.

На днях в своем Instagram модель опубликовала серию фотографий, на которых запечатлены главные люди в ее жизни.

«Так выглядит мое счастье», — пояснила она под снимком, на котором запечатлен Антуан Арно (гражданский супруг модели и отец двух ее младших детей), обнимающий своего старшего сына.

Всего у Натальи пятеро детей: 16-летний Лукас, 11-летняя Нева, 10-летний Виктор, 3-летний Максим, годовалый Роман.

Фото: instagram

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