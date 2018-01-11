Наталья Водянова ностальгирует по новогодним каникулам.

Не только обычным людям трудно дается первая рабочая неделя января: известные люди тоже страдают. «Model off duty», — написала сегодня вечером Наталья Водянова в своем блоге, намекая на то, что она выбилась из сил.

Вчера всемирно известная модель опубликовала на своей странице фотографии с отдыха в США. «Уже скучаю по нашим каникулам, и это только 10 января! Лос-Анджелес прекрасен, вот что я могу сказать», — написала она.

Когда Наталья с гражданским супругом Антуаном Арно путешествовала по солнечной Калифорнии, в городе было +27, о чем она также сообщила в блоге. В поездке их сопровождали дети Натальи — трехлетний Максим и полуторагодовалый Роман. 10-летний Виктор, 11-летняя Нева и 16-летний Лукас не фигурируют на фотографиях. Вероятнее всего, они проводили каникулы с родственниками по папиной линии. А котик, судя по снимкам в блоге модели, ждал всех дома, радуясь новогодней атмосфере.

Фото: instagram