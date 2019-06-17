Наталья Водянова поблагодарила мужа за любовь и показала его милое фото с сыном

Наталья Водянова состоит в отношениях с миллионером Антуаном Арно уже 8 лет. За это время у влюбленных родились два сына – Максим и Роман. В интервью модель не раз говорила, что Антуан окружил заботой не только ее, но и всю ее большую семью.

В Instagram Водянова опубликовала фото несколько снимков и видео со своим любимым мужчиной и поблагодарила его счастье.