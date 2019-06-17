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Наталья Водянова поблагодарила мужа за любовь и показала его милое фото с сыном

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Водянова

Фото: Instagram
Снимок супермодель опубликовала в международный день отца.

Наталья Водянова состоит в отношениях с миллионером Антуаном Арно уже 8 лет. За это время у влюбленных родились два сына – Максим и Роман. В интервью модель не раз говорила, что Антуан окружил заботой не только ее, но и всю ее большую семью.

В Instagram Водянова опубликовала фото несколько снимков и видео со своим любимым мужчиной и поблагодарила его счастье.

«С днем Отца этого замечательного, веселого, заботливого, трогательного и самого главного мужчину в моей жизни. спасибо тебе от всего нашего Цирка Водяновых за безграничное принятие всех нас такими, какие мы есть. Твоя любовь к нам вдохновляет, объединяет и наполняет смыслом! Спасибо тебе, наш папуля, наш пАпА!», - написала признания модель (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Напомним, что у Водяновой есть еще трое детей от брака с британским лордом Джастина Портмана – дочь Нева и сыновья Лукас и Виктор. Портман, кстати, вскоре станет отцом в четвертый раз.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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