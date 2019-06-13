50-летний бывший муж Натальи Водяновой станет отцом в четвертый раз

Бывший муж Натальи Водяновой – 50-летний лорд Джастин Портман вскоре станет отцом в четвертый раз. Пост с беременной возлюбленной он опубликовал в Instagram, указав, что ребенок должен родиться в течение четырех недель.
С актрисой и автором ювелирных украшений Морган Снайдер Джастин встречается уже не первый год. Фото с девушкой регулярно появляются в социальных сетях лорда.
У Джастина Портмана уже есть трое детей, которые родились в браке с Натальей Водяновой: сыновья Лукас и Виктор и дочь Нева. У родителей равные права на опеку наследников, и отец видится с ними часто. Много времени дети проводят и в обществе новой возлюбленной лорда.
Фото: Picture Alliance
Напомним, брак с Водяновой продлился 10 лет. И только спустя время Портман назвал причину разрыва с Натальей. Он опубликовал пост в соцсетях, позже его удалил, но информация все равно успела стать доступной. Джастин рассказал, что причиной разрыва стал его алкоголизм и то, что Наталья его стеснялась. Она, по словам Джастина, воспринимала его как старую сумку.
Сейчас Водянова счастлива в союзе с 42-летним миллионером Антуаном Арно, которому родила двоих сыновей. И Портман много лет спустя обрел свое семейное счастье.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Picture Alliance
Видео: Instagram
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