50-летний бывший муж Натальи Водяновой станет отцом в четвертый раз

Напомним, брак с Водяновой продлился 10 лет. И только спустя время Портман назвал причину разрыва с Натальей. Он опубликовал пост в соцсетях, позже его удалил, но информация все равно успела стать доступной. Джастин рассказал, что причиной разрыва стал его алкоголизм и то, что Наталья его стеснялась. Она, по словам Джастина, воспринимала его как старую сумку.