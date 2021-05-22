Наталья Варлей вышла на связь после госпитализации

Сообщение о госпитализации заслуженной артистки РСФСР и звезды фильма «Кавказская пленница» Натальи Варлей обеспокоило ее коллег и поклонников. Позже СМИ передали: актриса пройдет коронарографию сердца, что спровоцировало еще больше волнения, ведь других подробностей не сообщалось.

В субботу, 22 мая, в эфир передачи «Ты не поверишь» редакция канала НТВ выпустила короткое интервью с близким другом артистки. «Все нормально, все хорошо», - передал ее слова певец и композитор Алексей Зардинов.

Мужчина, ссылаясь на слова актрисы, рассказал, что она легла на обследование - «посмотреть сердце и вообще все». Наталью Варлей также беспокоило давление. Артистка всегда жаловалась на спину, а на сердце - вообще никогда. Поэтому он надеется, что вскоре ее выпишут. «Наталья Владимировна у нас — боец, и она — спортсменка, комсомолка и просто красавица», - сообщил Алексей.

Сама Наталья Владимировна не любит, когда ее беспокоят лишний раз, поэтому отказывается от визитов коллег и не контактирует с прессой. Она даже скромно отказывается от цветов и фруктов от друзей.

После выписки Наталья планирует сниматься в картине, которую уже давно планировали, но пока не складывалось.

Редакция Passion.ru желает здоровья любимой актрисе!