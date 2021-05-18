73-летняя звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу

Наталья Варлей, известная российскому зрителю по фильму «Кавказская пленница», была госпитализирована в одну из столичных клиник. Об этом сообщает «Пятый канал».

Какие именно проблемы со здоровьем возникли у Варлей, источник издания не уточняет, однако известно, что артистке предстоит пройти обследование коронарных сосудов, кроме того, ей проведут коронарографию.

Актриса особенно известна благодаря роли комсомолки Нины в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 1966 года, а также по фильму «Вий» 1967 года. Кроме того, она была довольно известной цирковой артисткой.

Ранее стало известно о госпитализации звезды сериала «Возвращение Мухтара» Оксаны Сташенко. Знакомые артистки вызвали бригаду медиков, на машине скорой помощи актрису госпитализировали в Боткинскую больницу.