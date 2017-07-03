3 июля стало известно, что у звезды 90-х Евгения Осина две недели назад отказали ноги, из-за чего он буквально прикован к постели

Певцу требуется дорогостоящая операция, однако денег на это у него нет. Так как родные артиста его не навещают и не оказывают помощи, он надеется на поддержку неравнодушных поклонников и друзей.

Так, одной их первых откликнулась его давняя подруга Наталья Штурм. В своем блоге певица опубликовала архивное фото с Евгением, в подписи к которому сообщила, что артисту срочно требуется помощь, но не та, о которой он просит. Штурм заявила, что Осина нужно насильно лечить от «многолетнего алкоголизма», как это сделали с Даной Борисовой, которая сейчас проходит курс реабилитации от наркозависимости.