Наталья Штурм рассказала об алкогольной зависимости тяжелобольного Евгения Осина
Певцу требуется дорогостоящая операция, однако денег на это у него нет. Так как родные артиста его не навещают и не оказывают помощи, он надеется на поддержку неравнодушных поклонников и друзей.
Так, одной их первых откликнулась его давняя подруга Наталья Штурм. В своем блоге певица опубликовала архивное фото с Евгением, в подписи к которому сообщила, что артисту срочно требуется помощь, но не та, о которой он просит. Штурм заявила, что Осина нужно насильно лечить от «многолетнего алкоголизма», как это сделали с Даной Борисовой, которая сейчас проходит курс реабилитации от наркозависимости.
«Мой друг Женя Осин очень болен. Ему срочно (!) нужна помощь. Но не та, о которой он просит - Женьку нужно лечить от многолетнего алкоголизма. Пусть обижается за эти слова, но лучше я напишу, чем хоронить его. Проблема в том, что он не признает своего недуга. И если ему щас дать денег на лечение ног - он их пропьёт. Лечить его нужно насильно - другого пути нет. Все средства испробованы. Очень жаль, он прекрасный музыкант», - написала она.
Пользователи Сети посоветовали Штурм обратиться за помощью к Андрею Малахову и пожелали Осину скорейшего выздоровления: «Тогда обращайтесь к Малахову на Пусть говорят», «Здоровья и только здоровья!», «Спасать Женю нужно он замечательный музыкант пропадает!».
Фото: instagram.com, eastnews.ru