У 52-летнего Евгения Осина отказали ноги

Исполнитель хита 90-х «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин признался, что у него проблемы с позвоночником. Из-за этого он не может ходить и буквально прикован к постели. По словам певца, две недели назад у него отказали ноги, а еще сломано плечо после удара о бетонную стену. Поскольку артист живет один, ему приходится очень нелегко. Ни дочь Агния, ни экс-супруга Наталья его не навещают и не оказывают помощь.

«Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Требуется несколько операций — здоровье совсем сдало. Держать гитару не могу, а о часовых выступлениях на сцене и вовсе придется забыть. Грустно, поклонники привыкли видеть меня веселым парнем в брюках клеш, а сейчас от него ничего не осталось», — признался в разговоре со «СтарХитом» артист.

Для лечения Осину необходимо провести ударно-волновую терапию или, по словам врачей, может понадобиться операция стоимостью 60 тысяч, а затем костыли или даже инвалидное кресло. Однако денег на это у певца нет. Как рассказал Евгений, последние сбережения у него обманом забрали телевизионщики, пообещавшие снять про него сюжет и отправить на лечение за границу.

Фото: eastnews.ru, globallookpress.com