Наталья Штурм показала новорожденного внука и рассекретила его необычное имя
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Певица Наталья Штурм показала, как выглядит ее младший внук. У артистки уже есть 2-летний внук Даниэль. А месяц назад ее дочь Елена родила Даниэлю брата. Как выяснилось, мальчика назвали Николоз. Близкие зовут его Никки. При этом Наталья отмечает, что с греческой традицией это имя не связано.
Певица снялась с мальчиком в рекламной кампании, заодно частично показав его лицо.
«Я не бабушка, я Тата. Даниэль так меня и зовёт. А мою маму он бабушкой называет. Все четко», — написала Наталья в ответ на комментарий одной из подписчиц, отметившей, что так выглядит «бабушкино счастье».
При этом у артистки сохраняются проблемы в общении с сыном Арсением, родившимся в ее втором браке. После развода с его отцом Наталья потеряла связь с мальчиком, а сам 17-летний наследник не стремится поддерживать контакт с матерью.
Фото и видео: @nataliashturm/Instagram