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Наталья Штурм показала новорожденного внука и рассекретила его необычное имя

Месяц назад дочь певицы Натальи Штурм Елена родила второго ребенка. Ее старшему сыну Даниэлю в этом году исполнилось два года. Также у Натальи есть 17-летний сын Арсений, родившийся в ее втором браке. До сих пор Наталья Штурм не делилась снимками младшего внука, ограничившись только снимком из роддома.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Штурм

Фото: Instagram

Певица Наталья Штурм показала, как выглядит ее младший внук. У артистки уже есть 2-летний внук Даниэль. А месяц назад ее дочь Елена родила Даниэлю брата. Как выяснилось, мальчика назвали Николоз. Близкие зовут его Никки. При этом Наталья отмечает, что с греческой традицией это имя не связано.

Певица снялась с мальчиком в рекламной кампании, заодно частично показав его лицо.

«Я не бабушка, я Тата. Даниэль так меня и зовёт. А мою маму он бабушкой называет. Все четко», — написала Наталья в ответ на комментарий одной из подписчиц, отметившей, что так выглядит «бабушкино счастье».

При этом у артистки сохраняются проблемы в общении с сыном Арсением, родившимся в ее втором браке. После развода с его отцом Наталья потеряла связь с мальчиком, а сам 17-летний наследник не стремится поддерживать контакт с матерью.

Фото и видео: @nataliashturm/Instagram