Наталья Штурм показала новорожденного внука и рассекретила его необычное имя

Певица Наталья Штурм показала, как выглядит ее младший внук. У артистки уже есть 2-летний внук Даниэль. А месяц назад ее дочь Елена родила Даниэлю брата. Как выяснилось, мальчика назвали Николоз. Близкие зовут его Никки. При этом Наталья отмечает, что с греческой традицией это имя не связано.

Певица снялась с мальчиком в рекламной кампании, заодно частично показав его лицо.