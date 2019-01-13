52-летняя Наталья Штурм скоро станет бабушкой

Наталья Штурм старается как можно больше времени проводить с детьми, которых у нее двое — 29-летняя дочь Елена Деева и 15-летний сын Арсений Павлов. На днях семья праздновала день рождения мальчика, и на вечеринку в одном из московских ресторанов прилетела и Елена. Наталья выложила в свой микроблог яркие фото с мероприятия, и на одной из них у ее дочери невооруженным глазом виден округлившийся живот.

Елена Деева пока скрывает эту радостную новость, и ни она, ни ее знаменитая мама не комментируют ситуацию. Но в Сети уже появилась информация, что возлюбленный девушки — сын богатого московского бизнесмена, и Наталья Штурм очень рада породниться с такой семьей.