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52-летняя Наталья Штурм скоро станет бабушкой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Штурм с дочерью Еленой и сыном Арсением

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Певица опубликовала новые снимки своей 29-летней дочери Елены, на которых у девушки явно виден округлившийся живот.

Наталья Штурм старается как можно больше времени проводить с детьми, которых у нее двое — 29-летняя дочь Елена Деева и 15-летний сын Арсений Павлов. На днях семья праздновала день рождения мальчика, и на вечеринку в одном из московских ресторанов прилетела и Елена. Наталья выложила в свой микроблог яркие фото с мероприятия, и на одной из них у ее дочери невооруженным глазом виден округлившийся живот.

Елена Деева пока скрывает эту радостную новость, и ни она, ни ее знаменитая мама не комментируют ситуацию. Но в Сети уже появилась информация, что возлюбленный девушки — сын богатого московского бизнесмена, и Наталья Штурм очень рада породниться с такой семьей.

Штурм, прославившаяся в 90-х хитом «Школьный роман», снова стала популярной благодаря своей провокационной странице в Instagram, где она смело демонстрирует себя во всей красе на довольно откровенных фотографиях. Дерзкие мини, глубокие декольте, бикини, соблазнительное белье, обнаженная грудь, прикрытая... хамоном, лососем или цветами — певица не стесняется показывать подтянутую фигуру, используя свою бурную фантазию. Любопытно, остепенится ли Наталья, став бабушкой? Покажет время.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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