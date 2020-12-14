Наталья Рудова ответила на вопросы подписчиков и рассказала о личной жизни и взглядах на семью
Фото: www.instagram.com/rudovanata/?hl=ru
Наталья Рудова снова ответила на вопросы своих подписчиков. Ответы актриса опубликовала в сториз.
Поклонникам Рудовой было интересно узнать об особенностях ухода за собой, за кожей лица и взглянуть на Наталью без макияжа. Естественные фотографии Наталья опубликовала в своем Instagram, сняв видео и показав, как она отдыхает у себя дома и смотрит кино.
Много вопросов подписчики задали и о личной жизни актрисы — кто-то поинтересовался, почему актриса до сих пор никого себе не нашла. Наталья ответила, что все о своей личной жизни необязательно публиковать в своем Instagram — если в блоге об этом ничего не говорится, это не значит, что у нее никого нет.
Наталью позабавил вопрос, готова ли она, будучи женой, готовить, стирать и убирать. Рудова ответила, что у нее достаточно денег, чтобы нанять необходимый персонал, и у ее мужа их тоже будет достаточно много.
Наталья не забыла отметить и дружбу с Настасьей Самбурской — они поддерживают связь и часто видятся, хотя и не всегда снимают сториз и выкладывают в Сеть.
Рудова прокомментировала и вопрос, почему она перестала сниматься в кино.
«Да вроде снимаюсь», — пишет Наталья, отметив, что поклонники, судя по всему, пропускают фильмы и сериалы с ее участием.
Ранее Рудова буквально очаровала своих поклонников, поделившись теплыми праздничными фотографиями около елки в одном из московских ТЦ.
Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой
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