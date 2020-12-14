Наталья Рудова ответила на вопросы подписчиков и рассказала о личной жизни и взглядах на семью

Наталью позабавил вопрос, готова ли она, будучи женой, готовить, стирать и убирать. Рудова ответила, что у нее достаточно денег, чтобы нанять необходимый персонал, и у ее мужа их тоже будет достаточно много.

Наталья не забыла отметить и дружбу с Настасьей Самбурской — они поддерживают связь и часто видятся, хотя и не всегда снимают сториз и выкладывают в Сеть.

Рудова прокомментировала и вопрос, почему она перестала сниматься в кино.

«Да вроде снимаюсь», — пишет Наталья, отметив, что поклонники, судя по всему, пропускают фильмы и сериалы с ее участием.

Ранее Рудова буквально очаровала своих поклонников, поделившись теплыми праздничными фотографиями около елки в одном из московских ТЦ.