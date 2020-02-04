Наталья Поклонская забавно прокомментировала свой яркий снимок: «Что будет, если выложу фото в купальнике?»

Первые показанные Натальей снимки вызвали бурную реакцию в Сети. Не оставила фотографии без внимания и Ксения Собчак, которая написала, что «Поклонская в игривом настроении». Наталья ответила телеведущей, заявив, что не претендует на ее лавры популярности.

И теперь экс-прокурор Крыма показала новый кадр, где позирует в шелковом платье нежно-розового цвета. Наряд с высоким разрезом подчеркнул стройную фигуру Натальи Поклонской.

«Госдеп США (с пометкой "Срочно"): Обсуждение импичмента Трампа переносится. Все обсуждают фотосессию Поклонской.

P. S. Представьте, что случится с политикой, когда я летом выложу фото в купальнике.

P.P.S. Если что, то это шутка», — написала Наталья Поклонская и поставила множество хохочущих смайликов.