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Наталья Поклонская забавно прокомментировала свой яркий снимок: «Что будет, если выложу фото в купальнике?»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Поклонская

Фото: Instagram

Экс-прокурор Крыма уже несколько дней балует поклонников кадрами из фотосессии, которая вызвала настоящий переполох в обществе.

39-летняя депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в Instagram красивую фотографию из новой фотосессии, которую она сделала совместно с дизайнерами Крыма.

Первые показанные Натальей снимки вызвали бурную реакцию в Сети. Не оставила фотографии без внимания и Ксения Собчак, которая написала, что «Поклонская в игривом настроении». Наталья ответила телеведущей, заявив, что не претендует на ее лавры популярности.

И теперь экс-прокурор Крыма показала новый кадр, где позирует в шелковом платье нежно-розового цвета. Наряд с высоким разрезом подчеркнул стройную фигуру Натальи Поклонской.

«Госдеп США (с пометкой "Срочно"): Обсуждение импичмента Трампа переносится. Все обсуждают фотосессию Поклонской.

P. S. Представьте, что случится с политикой, когда я летом выложу фото в купальнике.

P.P.S. Если что, то это шутка», — написала Наталья Поклонская и поставила множество хохочущих смайликов.

«Красотка», «А на обычных фотографиях вы даже лучше», «Секси», «Ну очень круто», «Мэрилин Монро», «Красивая элегантная и сексуальная», «Наталья, вы прекрасно выглядите», — написали в комментариях.

А вам понравилась новая фотография Натальи Поклонской?

Фото и видео: Instagram

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