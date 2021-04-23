Наталья Подольская рассказала о пластической операции — «Не нравилось отражение»
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
Как уточнил звезда, они с супругом уже задумываются о третьем ребенке. Причем молодая мама мастерски совмещает карьеру и материнство, а также всегда выглядит безупречно. Подольская упомянула, что сделала пластическую операцию. «Никогда не скрывала, что делала ринопластику. Считаю, что она изменила мою жизнь. Потому что мне не нравилось отражение в зеркале», — подчеркнула она.
Как пишет Teleprogramma.pro, Подольская приняла решение лечь под нож хирурга сама и довольна результатом. При этом это ее единственное посещение пластического хирурга. Звезда добавила, что ее часто обвиняют в злоупотреблении пластикой, но это неправда.
Несмотря на то, что Наталья вновь стала мамой всего полгода назад, по ее фигуре этого не скажешь. Подольская не только ухоженная и стройная, но и заметно похудела — по ее собственным словам, ей удалось избавиться от 12 килограммов, которые она набрала во время беременности. Певица призналась, что очень много занимается спортом, отдавая предпочтение аэробике и пилатесу. Зону для занятий она оборудовала для себя прямо дома, на специальном коврике.
Кроме того, Подольская открыла для себя бассейн. Ранее она поделилась с подписчиками, что делает не менее 50 заплывов ежедневно, и такие простые тренировки помогают ей сохранять отличную форму. Питание тоже имеет значение. Подольская предпочитает себя не мучить. Раньше она очень любила пироги, а после второй беременности решила отказаться от сладкого и сразу ощутила результат.
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
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