Наталья Подольская рассказала о пластической операции — «Не нравилось отражение»

Как уточнил звезда, они с супругом уже задумываются о третьем ребенке. Причем молодая мама мастерски совмещает карьеру и материнство, а также всегда выглядит безупречно. Подольская упомянула, что сделала пластическую операцию. «Никогда не скрывала, что делала ринопластику. Считаю, что она изменила мою жизнь. Потому что мне не нравилось отражение в зеркале», — подчеркнула она.

Как пишет Teleprogramma.pro, Подольская приняла решение лечь под нож хирурга сама и довольна результатом. При этом это ее единственное посещение пластического хирурга. Звезда добавила, что ее часто обвиняют в злоупотреблении пластикой, но это неправда.