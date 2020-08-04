Наталья Подольская показала фигуру после слухов о второй беременности

«Боже!!! Оказывается, я не толстая, а просто у меня со всех сторон ракурс неправильный!!!!!!))))) Прям полегчало!!!))», «Да все это ерунда, вы очаровательны в любом ракурсе)», «Такую красоту никакой ракурс не испортит!!», «Как философски, круто», «100% и не только на фото)))», «Имеется в виду, что никого она не ждет», «Наташа, здоровья вам и малышику!!!», «Нам сказали, вы на последнем сроке беременности», — комментируют фолловеры.

Отметим, что возможный будущий малыш станет вторым для Натальи Подольской и третьим для Владимира Преснякова. В 1991 году Кристина Орбакайте родила певцу сына Никиту. А Наталья Подольская впервые стала мамой в пятую годовщину со дня свадьбы с Владимиром Пресняковым — 5 июня 2015 года.