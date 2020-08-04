Наталья Подольская показала фигуру после слухов о второй беременности
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
На днях в Сети появились очередные слухи о второй беременности Натальи Подольской. Как сообщил Telegram-канал «Только никому...» со ссылкой на собственный источник, певице уже сложно скрывать округлившийся живот, вероятно, она станет мамой довольно скоро. Косвенным подтверждением радостного известия для фанатов стало отсутствие в блоге супруги Владимира Преснякова свежих фото и видео в полный рост. Тем не менее после волны публикаций об «интересном положении» последовала волна вопросов к самой «виновнице». Наталья поделилась в блоге интригующим видео о важности ракурса съемки, но это еще больше запутало фанатов. «Всем всего хорошего и удачных ракурсов ) кстати, прекрасная тема для челленджа», — подписала публикацию Подольская.
«Боже!!! Оказывается, я не толстая, а просто у меня со всех сторон ракурс неправильный!!!!!!))))) Прям полегчало!!!))», «Да все это ерунда, вы очаровательны в любом ракурсе)», «Такую красоту никакой ракурс не испортит!!», «Как философски, круто», «100% и не только на фото)))», «Имеется в виду, что никого она не ждет», «Наташа, здоровья вам и малышику!!!», «Нам сказали, вы на последнем сроке беременности», — комментируют фолловеры.
Отметим, что возможный будущий малыш станет вторым для Натальи Подольской и третьим для Владимира Преснякова. В 1991 году Кристина Орбакайте родила певцу сына Никиту. А Наталья Подольская впервые стала мамой в пятую годовщину со дня свадьбы с Владимиром Пресняковым — 5 июня 2015 года.
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
Видео: Instagram/@nataliapodolskaya
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