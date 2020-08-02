Второй на подходе? Поклонники заподозрили Наталью Подольскую в интересном положении
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
38-летняя Наталья Подольская и 52-летний Владимир Пресняков растят 5-летнего сына Артемия. Пять лет после свадьбы супруги не могли завести ребенка. В одном из интервью певица рассказывала, что очень ждала беременности и она стала для нее настоящим чудом.
И теперь в Сети обсуждают возможное пополнение в семье Пресняковых. Поклонников Натальи насторожило то, что в последнее время она носит свободную одежду и вообще старается не «светить» в социальной сети нижнюю часть тела.
Телеграм-канал «Только никому» со ссылкой на свои источники сообщил, что Подольская скоро подарит супругу второго общего ребенка.
«#нампишут Наталья Подольская беременна! Совсем скоро на свет появится еще один Пресняков В Instagram певицы можно заметить, что в последнее время она носит безразмерные платья, а на фото прикрывает живот. Поздравляем», — последовало сообщение.
Фото: Телеграм-канал «Только никому»
Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова 5 июня 2010 года, их первенец Тема появился на свет через пять лет (день в день) — 5 июня 2015-го. У Владимира Преснякова есть еще 29-летний сын Никита от Кристины Орбакайте.
А вы верите, что Наталья ждет ребенка?
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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