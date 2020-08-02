Второй на подходе? Поклонники заподозрили Наталью Подольскую в интересном положении

38-летняя Наталья Подольская и 52-летний Владимир Пресняков растят 5-летнего сына Артемия. Пять лет после свадьбы супруги не могли завести ребенка. В одном из интервью певица рассказывала, что очень ждала беременности и она стала для нее настоящим чудом.

И теперь в Сети обсуждают возможное пополнение в семье Пресняковых. Поклонников Натальи насторожило то, что в последнее время она носит свободную одежду и вообще старается не «светить» в социальной сети нижнюю часть тела.