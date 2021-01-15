Наталья Подольская поделилась кадром, как сын Артем встретил братика из роддома

«Теперь главная задача вырастить из них хороших людей и лучших друзей. Ваня тут только из роддома, малюсенький такой», — пишет Наталья. Подписчики отметили, что по-другому не будет — ведь дети всегда похожи на своих родителей, а значит, Ваня и Артем уже хорошие.

Нежное фото очень умилило поклонников певицы. В комментариях люди написали, что Наталья отличная мама, которая уделяет своим детям много внимания, и мальчики наверняка вырастут очень дружными.

Наталью легко можно назвать образцовой мамой — молодая певица не только интересуется детьми и мужем и старается создавать уют в своей семье, но еще и активно занимается собой, приводит себя в порядок после родов ежедневными упорными тренировками, и много работает, участвуя в концертах и мероприятиях.