Шальная императрица: вечно молодая Ирина Аллегрова продемонстрировала эффектное декольте на «Новой волне» в Сочи

Певица, которой в начале года исполнилось 67 лет, продемонстрировала, что время над ней не властно. Перед публикой Ирина Аллегрова появилась в сверкающем платье с высоким разрезом и глубоким декольте. Определенно, певица может дать фору своим более молодым коллегам!