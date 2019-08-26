Шальная императрица: вечно молодая Ирина Аллегрова продемонстрировала эффектное декольте на «Новой волне» в Сочи

В рамках «Новой волны» состоялся юбилейный вечер вдохновителя и бессменного председателя жюри конкурса, композитора Игоря Крутого, посвященный его 65-летию. В честь юбиляра главные хиты, написанные Игорем Яковлевичем, спели молодые артисты, а также известные исполнители, в числе которых была и Ирина Аллегрова.
Певица, которой в начале года исполнилось 67 лет, продемонстрировала, что время над ней не властно. Перед публикой Ирина Аллегрова появилась в сверкающем платье с высоким разрезом и глубоким декольте. Определенно, певица может дать фору своим более молодым коллегам!
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram, Starface
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