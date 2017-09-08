Наталья и Иван Краско вместе уже два года

Сегодня Наталья и Иван Краско отмечают юбилей свадьбы. Молодая супруга актера не верит, что прошло уже так много времени со дня их свадьбы.

«Два года. Да, целых два... Как там? Бумажная? Ага, она! Я скажу всем, кто не понимает: я тоже бы осудила, ещt лет 5 назад ... честно, переплевалась бы! Но случилось... Необъяснимое случилось... Счастлива ли я? Да... Счастлив ли он? Спросите у него... Всем любви», — написала Наталья.