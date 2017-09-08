Наталья Краско поздравила мужа с годовщиной: «Счастлива ли я?»
Сегодня Наталья и Иван Краско отмечают юбилей свадьбы. Молодая супруга актера не верит, что прошло уже так много времени со дня их свадьбы.
«Два года. Да, целых два... Как там? Бумажная? Ага, она! Я скажу всем, кто не понимает: я тоже бы осудила, ещt лет 5 назад ... честно, переплевалась бы! Но случилось... Необъяснимое случилось... Счастлива ли я? Да... Счастлив ли он? Спросите у него... Всем любви», — написала Наталья.
Незадолго до праздника пара устроила фотосессию с подругой Наташи, Мариной Полянской, коорая постаралась передать всю нежность, какую супруги испытывают друг к другу.
Их не смогла разлучить бедность, семейные ссоры. Поклоннки пары желают актрисе позитива, умиротворения и семейного благополучия. «Да это хоть настоящий мужик! с принципами, воспитанием, с харизмой. а не то что нынешнее инфантильные... толи мальчики, то ли девочки.... Берегите друг друга! счастья и любви вам», — пишут они.
Фото: instagram.com