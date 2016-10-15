Молодая супруга 86-летнего Ивана Краско устала от конфликтов и готова развестись
Два года назад СМИ активно обсуждали свадьбу 86-летнего актера Ивана Краско и 26-летней студентки Натальи Шевель. Общественность недоумевала – зачем молодой девушке выходить замуж за мужчину, который годится ей в деды. Слухов и пересудов было много. Однако со временем все привыкли к столько необычному союзу, а супруги зажили тихой семейной жизнью.
Однако недавно в прессе стали появляться сообщения, что Ивану и Наталье грозит выселение из квартиры - между женой Краско и его бывшей невесткой Маргаритой Звонаревой возникли непримиримые разногласия.
Наталья решила внести ясность в эту ситуацию, заявив, что никто их из дома не выгоняет. Однако бытовые конфликты между ней и Маргаритой все же присутствуют. По словам Натальи, бывшая невестка Ивана пытается ее всячески «опорочить», а муж на ее защиту не встает.
«Она нас не выгоняет. Начнем с того, что Маргарита там не прописана, в квартире ничего ей не принадлежит. Да, у нас возникают чисто бытовые проблемы. Она постоянно пытается меня опорочить перед Иваном, который и меня не защищает, и на ее сторону не встает - ведет себя абсолютно индифферентно», - сообщила девушка в интервью «СтарХиту».
Как рассказала жена Краско, ей было обидно, что супруг не на ее стороне. Дело дошло до того, что она была готова собрать вещи и уйти.
«Когда я выходила замуж, то у меня были свои коррективы… Когда эти коррективы абсолютно не совпадают ни с чем, тогда думаешь: зачем я все это делаю, зачем стараюсь, чтобы у нас был крепкий брак, когда половина яблока начинает гнить? Естественно, я сказала: «Если ты начнешь гнить, то мне придется тебя отрезать!».
Кроме этого, по словам Натальи, в квартире, где сейчас проживают супруги, ремонт не делался уже порядка 19 лет. Это очень стесняет девушку. Устав от этого «бардака», она решила взять все в свои руки и начать делать ремонт, попросив о помощи своего друга, которого «утвердил» ее супруг. Даже несмотря на то, что квартиру Краско оставил бывшей жене, Наталья ни на что не претендует. Девушка призналась, что ей абсолютно ничего не надо, потому что она не хочет, чтобы из-за наследства мужа ее коснулись какие-то проблемы.
Фото: instagram.com