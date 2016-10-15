Наталья Краско откровенно рассказала о семейных конфликтах

Два года назад СМИ активно обсуждали свадьбу 86-летнего актера Ивана Краско и 26-летней студентки Натальи Шевель. Общественность недоумевала – зачем молодой девушке выходить замуж за мужчину, который годится ей в деды. Слухов и пересудов было много. Однако со временем все привыкли к столько необычному союзу, а супруги зажили тихой семейной жизнью.

Публикация от Natalia Krasko (@natalia_krasko) Янв 3 2017 в 12:56 PST

Однако недавно в прессе стали появляться сообщения, что Ивану и Наталье грозит выселение из квартиры - между женой Краско и его бывшей невесткой Маргаритой Звонаревой возникли непримиримые разногласия. Наталья решила внести ясность в эту ситуацию, заявив, что никто их из дома не выгоняет. Однако бытовые конфликты между ней и Маргаритой все же присутствуют. По словам Натальи, бывшая невестка Ивана пытается ее всячески «опорочить», а муж на ее защиту не встает.

Публикация от Natalia Krasko (@natalia_krasko) Окт 18 2016 в 1:54 PDT

«Она нас не выгоняет. Начнем с того, что Маргарита там не прописана, в квартире ничего ей не принадлежит. Да, у нас возникают чисто бытовые проблемы. Она постоянно пытается меня опорочить перед Иваном, который и меня не защищает, и на ее сторону не встает - ведет себя абсолютно индифферентно», - сообщила девушка в интервью «СтарХиту». Как рассказала жена Краско, ей было обидно, что супруг не на ее стороне. Дело дошло до того, что она была готова собрать вещи и уйти.

Публикация от Natalia Krasko (@natalia_krasko) Окт 15 2016 в 9:33 PDT