Наталья Фатеева откровенно рассказала о тяжелом заболевании: «Я жертва нашей медицины»

Звезда советского кинематографа вынуждена передвигаться на костылях. Она откровенно рассказала о том, что в ее проблемах со здоровьем виноваты врачи. Несколько лет назад у нее диагностировали артроз, который она решила лечить в Израиле. Операция не прошла бесследно. «Я жертва нашей медицины. Их преступной халатности! У меня была операция по замене тазобедренного сустава. Сама операция прошла хорошо, но в организм попала инфекция. Из-за этого и начались мои проблемы», — подытожила кинодива.

«Три месяца я ездила на перевязки, изводила всех друзей и знакомых, которые меня возили в больницу. Но мое состояние не улучшалось. Наоборот, в какой-то момент стало хуже. Развилась инфекция катастрофическая. Мне вызвали "скорую". Затем меня отправили в больницу. Заставили целую неделю лежать в вестибюле, ждать операции... Когда мне всё вскрыли, оказалось, что инфекция съела мягкую ткань и кость. Кость восстановили, а мягкую ткань – нет! Из-за этого всю оставшуюся жизнь я вынуждена ходить на костылях», — рассказала звезда журналистам «Собеседника».

Напомним, что ранее артистка перенесла шесть операций: ей заменили шейку бедра. Наталья Николаевна признается, что не реагирует на сплетни о себе: «Была операция по замене шейки бедра. Это мое здоровье и моя жизнь. Мне наплевать, что обо мне пишут», - рассказывала она в одном из интервью.

Давно известно, что Фатеева не общается с дочерью и сыном и внуками. Она винит наследников в том, что они помешали ее карьере. И лишь после операции, когда она стала немощной, актриса возобновила общение, но и опять же, лишь на время.