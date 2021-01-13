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Наталия Орейро показала стильный способ защищаться от коронавируса и собрала комплименты

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Наталия Орейро

Фото: www.instagram.com/nataliaoreirosoy/

Звезда «Дикого ангела» продемонстрировала яркий и стильный способ защититься от инфекции в пандемию.

Наталия Орейро показала элегантный способ выглядеть интересно даже тогда, когда всем приходится носить маски из-за коронавируса.

Актриса появилась в прозрачной защитной маске, которая украшена цветами и превратилась в уникальный аксессуар. Фотографии в необычной маске и стильном розовом комбинезоне с длинными рукавами из денима и белых кедах Орейро опубликовала в Instagram.

Подписчики оценили остроумный способ оставаться в тренде даже в пандемию и сделали актрисе массу комплиментов:

«Наталия самая самая», «Ната, твое появление в социальных сетях стало одним из лучших событий в ушедшем году. Ты наполняешь мои будни радостью и неповторимой энергией, которую излучаешь», «Просто красавица, ты всегда на стиле», «Отличный способ защищаться. Красавица!», «Ты всегда такая яркая», «Очень стильный наряд. Ты невероятно креативная».

Ранее Наталия опубликовала в своем Instagram очень нежное и романтичное фото со своим супругом актриса поздравила музыканта Рикардо Мольо с 19-й годовщиной свадьбы и трогательно призналась ему в любви.

Фото и видео: Instagram Наталии Орейро

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