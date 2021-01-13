Наталия Орейро показала стильный способ защищаться от коронавируса и собрала комплименты

Подписчики оценили остроумный способ оставаться в тренде даже в пандемию и сделали актрисе массу комплиментов:

«Наталия самая самая», «Ната, твое появление в социальных сетях стало одним из лучших событий в ушедшем году. Ты наполняешь мои будни радостью и неповторимой энергией, которую излучаешь», «Просто красавица, ты всегда на стиле», «Отличный способ защищаться. Красавица!», «Ты всегда такая яркая», «Очень стильный наряд. Ты невероятно креативная».

Ранее Наталия опубликовала в своем Instagram очень нежное и романтичное фото со своим супругом актриса поздравила музыканта Рикардо Мольо с 19-й годовщиной свадьбы и трогательно призналась ему в любви.