Наталия Орейро порадовала поклонников фотографиями в черном платье из латекса
42-летняя Наталия Орейро опубликовала серию стильных фотографий.
В свои 42 года звезда сериала «Дикий Ангел» Наталия Орейро сохранила стройность и красоту, поэтому невозможно точно сказать, были ли фотографии, которые были опубликованы в ее фан-блоге, сняты недавно, либо найдены в архивах.
Смелый образ Наталии Орейро пришелся по вкусу ее поклонникам. Многие еще помнят откровенные наряды ее героини «Милагрос», сироты и служанки из сериала «Дикий ангел», в которых та ходила на дискотеку и наповал сразила «Иво» — сына своего хозяина.
А вы помните этот сериал? Или впервые узнали об актрисе по другим ее работам?
Фото и видео: Instagram
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