Наталия Орейро порадовала поклонников фотографиями в черном платье из латекса

Смелый образ Наталии Орейро пришелся по вкусу ее поклонникам. Многие еще помнят откровенные наряды ее героини «Милагрос», сироты и служанки из сериала «Дикий ангел», в которых та ходила на дискотеку и наповал сразила «Иво» — сына своего хозяина.

А вы помните этот сериал? Или впервые узнали об актрисе по другим ее работам?