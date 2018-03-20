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Натали показала трогательное домашнее видео с подросшим сыном

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Фото из Instagram Натали
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43-летняя певица Натали снова показала лицо сына.

7 апреля прошлого года певица Натали стала многодетной мамой. Звезда не скрывает лица своего сына: вместе с малышом она приняла участие в нескольких фотосессиях. Но видеоролик, который певица опубликовала сегодня в своем Instagram, вызвал ажиотаж у ее подписчиков.

«С Днем счастья!!! У каждого оно свое! Евгений счастлив! Первый раз забрался на стул! Мы с Анатолием счастливы, что он не свалился! Каждому — своего счастьяяяяя», — написала звезда.

«Какой молодец! Шустрик», «Лапуличка», «Скалолаз-попрыгунчик сладкий», «А брат какой умничка, на стреме если что», «У Натали детки умные и мудрые, есть в кого, а еще мне нравится как Наташа с ними общается и воспитывает, нежная, строгая и мудрая», — обсуждают фолловеры.

«Какой симпатяга», «Дети все на одно лицо! Очень похожи друг на друга», «У вас все сыновья так похожи, прям трое из ларца, одинаковы с лица)))», — уверены они.

Подписчики певицы спорят, на кого похож мальчик: «На папу похож», «Да точно, копия папы», «На мужа похож Евгений. А так все между собой похожи! Вы умничка», «Мамины глазки», «А брови то, брови! Супер!», «Брови как будто нарисовали», «Брови прям соболиные, будет с ума сводить девчонок».

А как считаете вы?

Фото: instagram

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