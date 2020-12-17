Настя Каменских в костюме цвета зефира похвасталась новым имиджем
Фото: Instagram @kamenskux
Заметно постройневшая Каменских кокетничает на камеру в любимом спортивном образе, выстроенном вокруг нежного зефирно-белого оттенка. На ней — укороченный свитшот свободного силуэта и удобные широкие брюки высокой посадки. Внимание поклонников привлекла прическа артистки: место длинных пышных кудрей заняло короткое каре с челкой. «Как тебе хорошо с такой прической! Выглядишь, как девчонка», «Вам идет», «Милый образ», «Завидую Потапу!», «Ангел» — пишут в комментариях.
Фолловеры также отметили, что звезде стоит остановиться в похудении. Секрет точеной фигуры певицы прост: сбалансированное питание и спорт. Не так давно Каменских раскрыла секрет стройности и даже поделилась сетом упражнений, в эффективности которых убедилась на своем опыте. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @kamenskux
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!