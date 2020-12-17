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Настя Каменских в костюме цвета зефира похвасталась новым имиджем

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Настя Каменских

Фото: Instagram @kamenskux

Настя Каменских показала стильную вариацию на тему излюбленного спортшика, а заодно — похвасталась тотально обновленным имиджем. 33-летняя певица сменила буйные локоны на пышное каре и собрала десятки комплиментов в Instagram.

Заметно постройневшая Каменских кокетничает на камеру в любимом спортивном образе, выстроенном вокруг нежного зефирно-белого оттенка. На ней — укороченный свитшот свободного силуэта и удобные широкие брюки высокой посадки. Внимание поклонников привлекла прическа артистки: место длинных пышных кудрей заняло короткое каре с челкой. «Как тебе хорошо с такой прической! Выглядишь, как девчонка», «Вам идет», «Милый образ», «Завидую Потапу!», «Ангел» — пишут в комментариях.

Настя Каменских / Instagram @kamenskux

Фолловеры также отметили, что звезде стоит остановиться в похудении. Секрет точеной фигуры певицы прост: сбалансированное питание и спорт. Не так давно Каменских раскрыла секрет стройности и даже поделилась сетом упражнений, в эффективности которых убедилась на своем опыте. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @kamenskux

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