Настя Каменских в костюме цвета зефира похвасталась новым имиджем

Заметно постройневшая Каменских кокетничает на камеру в любимом спортивном образе, выстроенном вокруг нежного зефирно-белого оттенка. На ней — укороченный свитшот свободного силуэта и удобные широкие брюки высокой посадки. Внимание поклонников привлекла прическа артистки: место длинных пышных кудрей заняло короткое каре с челкой. «Как тебе хорошо с такой прической! Выглядишь, как девчонка», «Вам идет», «Милый образ», «Завидую Потапу!», «Ангел» — пишут в комментариях.