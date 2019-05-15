Настя Каменских показала редкое фото с родителями в день рождения отца

Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками редким семейным фото с родителями. На снимке она нежно обнимает маму и папу. Фотографию она опубликовала в честь дня рождения отца, которому 16 мая исполнилось 80 лет.

Настя — поздний ребенок. Она родилась, когда ее маме Лидие Петровне было 32 года, а отцу Алексею Иосифовичу – уже 48. Оба родителя Насти – люди творческие. Мама - певица Национального академического народного хора имени Григория Веревки, а отец был концертным директором этого же коллектива.

Настя не стала писать много слов, а поздравила папу лаконично: «Пап, мы тебя с мамой очень любим».