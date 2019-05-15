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Настя Каменских показала редкое фото с родителями в день рождения отца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Настя Каменских

Фото: Instagram
Снимок она опубликовала в социальных сетях.

Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками редким семейным фото с родителями. На снимке она нежно обнимает маму и папу. Фотографию она опубликовала в честь дня рождения отца, которому 16 мая исполнилось 80 лет.

Настя — поздний ребенок. Она родилась, когда ее маме Лидие Петровне было 32 года, а отцу Алексею Иосифовичу – уже 48. Оба родителя Насти – люди творческие. Мама - певица Национального академического народного хора имени Григория Веревки, а отец был концертным директором этого же коллектива.

Настя не стала писать много слов, а поздравила папу лаконично: «Пап, мы тебя с мамой очень любим».

Подписчики Каменских поздравили ее родителя с таким значительным юбилеем и отметили, что он очень похож на голливудского актера Энтони Хоппкинса. «Трогательно», «Копия Энтони Хопкинс», «Хорошая и добрая фотография!», «Здоровья вашим родителям», - пожелали фолловеры в Instagram.

А некоторые отметили, что это лучшее фото за последнее время: «Первое нормальное фото за пару лет. А то одни …опы, и …ськи», - последовал комментарий.

Напомним, на днях в СМИ появилась информация, что 23 мая в Киеве состоится свадьба Насти Каменских и ее партнера по дуэту Потапа. Настя слухи не комментирует.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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