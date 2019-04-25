32-летняя Настя Каменских выходит замуж за коллегу по дуэту Потапа

И теперь украинские СМИ сообщают, что коллеги, остававшиеся долгое время друзьями, женятся. Настя уже выбрала агентство, которое займется праздником. Для многих поклонников двух артистов такая новость стала неожиданностью. Они поспешили поздравить своих кумиров в социальных сетях. «Поздравляею со свадьбой», - пишут фолловеры.

Для другой половины фанатов это известие было ожидаемым: артисты много времени проводят вместе – выступают, гастролируют и даже отдыхают друг с другом. Еще несколько лет назад Настя Каменских уверяла, что они с Алексеем только друзья, а он надежный семьянин.