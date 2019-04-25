32-летняя Настя Каменских выходит замуж за коллегу по дуэту Потапа

На днях дуэту «Потап и Настя» исполнилось 13 лет. Настя Каменских в Instagram трогательно поздравляла с этим знаменательным событием коллегу – певца и композитора Алексея Потапенко. «Спасибо @realpotap за все эти годы, которые мы работаем с тобой плечом к плечу, переживая вместе миллион эмоций, моментов и взлетов. Вместе мы –– сила. Творить с тобой –– неиссякаемый источник вдохновения и творческой энергии!», - писала тогда Настя, сопроводив пост совместной фотографией.
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Кліп на пісню «Обіцяю» –– це не просто відео, це справжній арт-проект! 🎨 У ньому відтворені і таємнича Мона Ліза, і загадкова дівчина з перлинною сережкою, богиня Венера та інші красуні, створені великими митцями. За кожною ховається загадкова історія кохання❤️ Ця пісня є дуже особливою для мене. Вона є відображенням моїх почуттів, тому і кліп вийшов винятковим! 🥰 Кожна картина –– втілення любові та особливих емоцій, які з нею пов’язані. Я прагну увіковічити свої почуття так само, як це робили великі митці, створюючи свої картини💖 Дякую кожному, хто працював над створенням цієї роботи: Music: @realpotap , @kamenskux Lyrics: @realpotap , @dj_bloodless Directors: @denismanokha, @shellmarc Dop: @shellmarc Focus puller: @vkv_photography Gafer: Timofey Geraschenko Producer: @kolosovskiy_anton Production designer: @omelkonyan , @george_svi Edit: @shellmarc , @denismanokha Color grading: @shellmarc Make-up: @mariia_samharadze Hair: @vlasova____irina Style: @lan_ira , @tatyana_larina_tata Cast: @adelina_deli , @polisha124 , @tatyana_ninja #NKteam #nice2cu: @ilona_ku , @upintothesky , @pashkevych , @kv.anna Photo/backstage: @maksymgetman
И теперь украинские СМИ сообщают, что коллеги, остававшиеся долгое время друзьями, женятся. Настя уже выбрала агентство, которое займется праздником. Для многих поклонников двух артистов такая новость стала неожиданностью. Они поспешили поздравить своих кумиров в социальных сетях. «Поздравляею со свадьбой», - пишут фолловеры.
Для другой половины фанатов это известие было ожидаемым: артисты много времени проводят вместе – выступают, гастролируют и даже отдыхают друг с другом. Еще несколько лет назад Настя Каменских уверяла, что они с Алексеем только друзья, а он надежный семьянин.
«Свадьба будет 23 мая. Наконец, Потапу и Насте будут кричать «горько!». Свадьба пройдет в Киеве, а после молодожены отправятся в медовый месяц», — приводит слова приближенного к паре источника издание «СтарХит». Официальных сообщений от представителей артистов пока не поступало.
Этот брак станет для Каменских первым, а Потапенко отправится в загс уже во второй раз. 15 лет певец был женат на продюсере и финансисте Ирине Горовой, у них есть сын 10-летний сын Андрей. Брак распался в 2014 году.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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