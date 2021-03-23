Настя Ивлеева снялась обнаженной для мужского журнала — «Этот первый раз произошел»

По словам знаменитости, она хотела сделать себе подарок на прошедший день рождения. Как уточнила ведущая, это самая дорогая и лучшая обложка Playboy в России. «Я рада, что этот первый раз произошел. Он когда-нибудь должен был случиться. Вуаля, встречайте! Любо-дорого посмотреть и вдохновиться…» - подписала она снимок.

Ивлеева пообещала выложить еще несколько снимков чуть позже. Поклонникам понравилось откровенное фото, всего за несколько часов оно набрало сотни лайков.