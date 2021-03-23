Настя Ивлеева снялась обнаженной для мужского журнала — «Этот первый раз произошел»
Фото: Instagram/@agentgirl
По словам знаменитости, она хотела сделать себе подарок на прошедший день рождения. Как уточнила ведущая, это самая дорогая и лучшая обложка Playboy в России. «Я рада, что этот первый раз произошел. Он когда-нибудь должен был случиться. Вуаля, встречайте! Любо-дорого посмотреть и вдохновиться…» - подписала она снимок.
Ивлеева пообещала выложить еще несколько снимков чуть позже. Поклонникам понравилось откровенное фото, всего за несколько часов оно набрало сотни лайков.
День рождения Ивлеевой запомнился многим. 8 марта блогеру и телеведущей исполнилось 30 лет. В свой день рождения и женский праздник девушка устроила фейерверк. Таким образом она решила поздравить женщин в разных городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В этом мероприятии к ней присоединились компании, которые занимаются фейерверками, и оплатили 50% затрат. Остальную сумму выложила сама Анастасия.
Однако, Ивлеева не учла одну важную деталь - не согласовала мероприятия с администрациями городов. В результате после начала фейерверков приехали сотрудники МЧС и составили протокол - делать это без согласования оказалось запрещено.
_Фото: Instagram/@playboy_russia, Instagram/@_agentgirl__
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