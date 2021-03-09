Анастасии Ивлеевой грозит штраф за салют в день рождения

Анастасия Ивлеева, которой в Международный женский день исполнилось 30 лет, красиво отметила свой день рождения и женский праздник — устроила фейерверк.

Таким образом она решила поздравить женщин в разных городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В этом мероприятии к ней присоединились компании, которые занимаются фейерверками, и оплатили 50% затрат. Остальную сумму выложила сама Анастасия.

Однако, как сообщает Telegram-канал Mash, Ивлеева не учла одну важную деталь — не согласовала мероприятия с администрациями городов. В результате после начала фейерверков приехали сотрудники МЧС и составили протокол — делать это без согласования оказалось запрещено. Поэтому теперь крупный штраф грозит компании, с которой сотрудничала Анастасия. Будет ли оштрафована сама Ивлеева, пока не уточняется.

Сам день рождения телеведущая отметила с размахом, и подарки были под стать. Например, ей преподнесли мини-сумку из новой коллекции Louis Vuitton, стоимость изделия на официальном сайте составляет 117 000 рублей.