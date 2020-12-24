«Настроенческая»: Агата Муцениеце похвасталась домашней елкой и показала волшебницу Мию

Хвастаться новогодней елочкой перед Новым годом среди звезд не менее популярно, чем показывать свои праздничные наряды. Агата Муцениеце вместе со своими детьми Тимофеем и Мией тоже присоединились и показали домашнюю елочку — «настроенческую», как говорит Агата.

На видео Агата сняла семейную елку, которая стоит в углу комнаты. На видео также появилась ее дочка Мия, которая, судя по всему, уже полностью готова к Новому году. Девочка нарядилась в платье и корону и взяла с собой волшебную палочку.

Сториз явно показывают, что после тяжелого развода и всех семейных неурядиц актриса оправилась. Сегодня она носит длинные волосы и выглядит замечательно, по мнению подписчиков, даже лучше, чем до расставания с Павлом Прилучным:

«Агата — супер красотка и самая лучшая мама», «Какие счастливые! Это многого стоит!», «Вы очень светлый человек, красивая девушка», «Агата, тебе очень к лицу длинные волосы!», «Какая же ты классная!».