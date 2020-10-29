«Настоящий ангелочек»: Наталья Рудова порадовала новым селфи

Актриса Наталья Рудова снова выложила пост с философскими мыслями и опубликовала новое селфи.

«Самые жесткие люди, самые ранимые». Это про меня», — подписала публикацию Наталья.

Подписчики отметили, что никак не могут поверить в то, что Рудова с ее ангельской внешностью может быть жестким человеком.

«Нет, не согласен. Ранимый — мягкий человек, который только в порыве может что-то. Жесткий человек, человек машина, все сносит на своем пути, не делая остановок. Классная — это про тебя, может, и то и то, совмещая, и делая приятно, во блага», «Глядя на эту красоту, вы просто ангелочек, это точно не про вас», «Ты прекрасна», «Какая же ты красивая», — пишут ей в комментариях.