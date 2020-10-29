«Настоящий ангелочек»: Наталья Рудова порадовала новым селфи
Фото: www.instagram.com/rudovanata/?hl=ru
Актриса Наталья Рудова снова выложила пост с философскими мыслями и опубликовала новое селфи.
«Самые жесткие люди, самые ранимые». Это про меня», — подписала публикацию Наталья.
Подписчики отметили, что никак не могут поверить в то, что Рудова с ее ангельской внешностью может быть жестким человеком.
«Нет, не согласен. Ранимый — мягкий человек, который только в порыве может что-то. Жесткий человек, человек машина, все сносит на своем пути, не делая остановок. Классная — это про тебя, может, и то и то, совмещая, и делая приятно, во блага», «Глядя на эту красоту, вы просто ангелочек, это точно не про вас», «Ты прекрасна», «Какая же ты красивая», — пишут ей в комментариях.
Несмотря на ангельскую внешность, претензии у актрисы, однако, довольно солидные. Например, малообеспеченных мужчин она совсем не жалует. Когда ее подруга, актриса Настасья Самбурская рассуждала в своем Instagram о том, почему она не готова встречаться с мужчиной, который зарабатывает менее 30 тысяч в месяц, Рудова активно ее поддержала.
Подписчики раскритиковали актрис, обвинив их в меркантильности и в том, что любить по-настоящему они не умеют. Девушки, однако, остались при своем мнении — кавалер, который мало зарабатывает, их попросту не прокормит.
Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой
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