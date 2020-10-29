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«Настоящий ангелочек»: Наталья Рудова порадовала новым селфи

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Наталья Рудова на пляже

Фото: www.instagram.com/rudovanata/?hl=ru

Актриса выложила новую фотографию в пути и порассуждала о ранимости и жестокости людей.

Актриса Наталья Рудова снова выложила пост с философскими мыслями и опубликовала новое селфи.

«Самые жесткие люди, самые ранимые». Это про меня», — подписала публикацию Наталья.

Подписчики отметили, что никак не могут поверить в то, что Рудова с ее ангельской внешностью может быть жестким человеком.

«Нет, не согласен. Ранимый — мягкий человек, который только в порыве может что-то. Жесткий человек, человек машина, все сносит на своем пути, не делая остановок. Классная — это про тебя, может, и то и то, совмещая, и делая приятно, во блага», «Глядя на эту красоту, вы просто ангелочек, это точно не про вас», «Ты прекрасна», «Какая же ты красивая», — пишут ей в комментариях.

Несмотря на ангельскую внешность, претензии у актрисы, однако, довольно солидные. Например, малообеспеченных мужчин она совсем не жалует. Когда ее подруга, актриса Настасья Самбурская рассуждала в своем Instagram о том, почему она не готова встречаться с мужчиной, который зарабатывает менее 30 тысяч в месяц, Рудова активно ее поддержала.

Подписчики раскритиковали актрис, обвинив их в меркантильности и в том, что любить по-настоящему они не умеют. Девушки, однако, остались при своем мнении — кавалер, который мало зарабатывает, их попросту не прокормит.

Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой

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