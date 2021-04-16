Настасья Самбурская рассказала, что чувствуют актеры во время съемок интимных сцен
Фото: Instagram/@samburskaya
Она предложила им задать вопросы о театре и съемках в фильмах. Один из пользователей поинтересовался, возбуждаются ли актеры во время съемок интимных сцен. «Ну какая там химия! Я вечно облепливаюсь скотчем, и группа из 40 человек смотрит. Честно, не до этого. Хочется только одного — чтобы побыстрее все закончилось», — ответила артистка.
Девушка опубликовала фотографию, где она обмотана скотчем. Еще один из фанатов задал вопрос, как снимаются сцены в постели. На это девушка ответила фотографией в душе, где она стоит в шортах, а грудь опять закрыта скотчем. «Так и снимают. Мое участие в интимной сцене в душе, пожалуйста», — отметила она.
Ранее стала известна личность возлюбленного Настасьи Самбурской. Новым мужчиной актрисы оказался бизнес-тренер и в прошлом бренд-менеджер fashion-бренда Илья Бурмистров. Отношения пары выглядят очень романтично — 39-летний Бурмистров забирает актрису из театра — причем встречает ее у черного входа. По ресторанам на свидание они едут на такси — отлично проводят время в лучших заведениях столицы, а затем отправляются продолжать вечер в квартиру Настасьи.
Новый возлюбленный звезды «Универа» весьма солидный и состоятельный мужчина — стоимость тренингов Бурмистрова составляет от 100 до 170 тысяч. А также он же является главой компании, которая оказывает услуги по бизнес-консультированию.
Фото: Instagram/@samburskaya
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!