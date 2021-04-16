Настасья Самбурская рассказала, что чувствуют актеры во время съемок интимных сцен

Она предложила им задать вопросы о театре и съемках в фильмах. Один из пользователей поинтересовался, возбуждаются ли актеры во время съемок интимных сцен. «Ну какая там химия! Я вечно облепливаюсь скотчем, и группа из 40 человек смотрит. Честно, не до этого. Хочется только одного — чтобы побыстрее все закончилось», — ответила артистка.

Девушка опубликовала фотографию, где она обмотана скотчем. Еще один из фанатов задал вопрос, как снимаются сцены в постели. На это девушка ответила фотографией в душе, где она стоит в шортах, а грудь опять закрыта скотчем. «Так и снимают. Мое участие в интимной сцене в душе, пожалуйста», — отметила она.