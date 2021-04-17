Настасья Самбурская рассказала, почему ее отчислили из МХАТа

Звезда «Универа» откровенно рассказала поклонникам за что ее отчислили из института. Артистка пообщалась с фанатами в Instagram.

Виной всему, по ее словам, эмоциональное состояние. «Характер. Я засыпала на нервах только в три ночи из-за того, что нам каждый день твердили – курс большой и будут отчислять. Когда что-то не получалось, то сразу эти мысли в голове. Было очень тревожно. А просыпалась в семь, чтобы в девять приехать в институт. От недосыпа сильно тупила, была раздражительной и негативной. Плюс декану ляпнула неудобную правду», — объяснила знаменитая брюнетка.

«Мне обязательно надо давать высыпаться, иначе я сатанею! У меня случился гормональный сбой еще на нервах. Поступала 58 килограммов, а на вылете было 68. Джинсы 32 размера. У меня никогда в жизни такой попы не было, так что театралка – это вам не шуточки», — добавила актриса.

К слову, ранее мы писали о том, что Настасья Самбурская откровенно рассказала поклонникам, как снимаются интимные эпизоды в кино и возникает ли между актерами в этот момент «химия», артистка пообщалась с фанатами в Instagram.