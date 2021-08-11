Настасья Самбурская проигрывает Виктору Дробышу суд за судом: назначено новое слушание

Самбурская жаловалась подписчикам в своем Instagram: «Реальная работа по моему продвижению закончилась, так и не успев толком начаться. Остались только кабальные условия и обязательства по договору, согласно которым практически полностью ограничена свобода моей деятельности как артиста, в том числе и по проектам, не связанным с В. Я. Дробышем. Была неопытной и не разобралась в том, что подписала» — писала она.