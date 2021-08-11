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Настасья Самбурская проигрывает Виктору Дробышу суд за судом: назначено новое слушание

Конфликт между артисткой и популярным продюсером продолжается уже год — именно тогда звезда обвинила Дробыша в неисполнении условий договора и потребовала расторгнуть контракт. В начале августа прошло новое заседание, которое снова не внесло никакой ясности, а контракт между двумя сторонами до сих действителен. А срок его истекает еще нескоро — 1 июня 2022 года.
Настасья Самбурская проигрывает Виктору Дробышу суд за судом: назначено новое слушание

Новую судебную «встречу» назначили на 24 сентября, а до тех пор — Анастасия обязана продолжать соблюдать достаточно строгие финансовые договоренности — артистка должна отдавать 70% со своих доходов продюсеру. Включая и концерты, и корпоративные мероприятия.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Из Настасьи Самбурской не получилось сделать большую звезду

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Самбурская жаловалась подписчикам в своем Instagram: «Реальная работа по моему продвижению закончилась, так и не успев толком начаться. Остались только кабальные условия и обязательства по договору, согласно которым практически полностью ограничена свобода моей деятельности как артиста, в том числе и по проектам, не связанным с В. Я. Дробышем. Была неопытной и не разобралась в том, что подписала» — писала она.

Но Виктор Дробыш искренне удивляется такой неблагодарности. Он убежден: для продвижения Настасьи, как музыкальной звезды, было сделано более, чем достаточно. В суде он предъявляет реальные цифры: записали 10 песен, выпустили 3 видеоклипа и сделали 1 альбом. Но это не помогло Самбурской «взлететь» в чаты. Продюсер требует финансовую компенсацию за проделанную работу в размере 13,5 миллионов. Об исходе дела — узнаем уже в следующем месяце.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram

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