Настасья Самбурская проигрывает Виктору Дробышу суд за судом: назначено новое слушание
Новую судебную «встречу» назначили на 24 сентября, а до тех пор — Анастасия обязана продолжать соблюдать достаточно строгие финансовые договоренности — артистка должна отдавать 70% со своих доходов продюсеру. Включая и концерты, и корпоративные мероприятия.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Самбурская жаловалась подписчикам в своем Instagram: «Реальная работа по моему продвижению закончилась, так и не успев толком начаться. Остались только кабальные условия и обязательства по договору, согласно которым практически полностью ограничена свобода моей деятельности как артиста, в том числе и по проектам, не связанным с В. Я. Дробышем. Была неопытной и не разобралась в том, что подписала» — писала она.
Но Виктор Дробыш искренне удивляется такой неблагодарности. Он убежден: для продвижения Настасьи, как музыкальной звезды, было сделано более, чем достаточно. В суде он предъявляет реальные цифры: записали 10 песен, выпустили 3 видеоклипа и сделали 1 альбом. Но это не помогло Самбурской «взлететь» в чаты. Продюсер требует финансовую компенсацию за проделанную работу в размере 13,5 миллионов. Об исходе дела — узнаем уже в следующем месяце.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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