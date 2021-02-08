Наследник российского престола сыграет свадьбу в Петербурге

39-летний великий князь Георгий Михайлович объявил о скорой свадьбе с 38-летней итальянкой Ребеккой Вирджинией Беттарини.

Их помолвка уже состоялась в Костроме, а для бракосочетания царская чета решила выбрать Петербург. Предположительно, мероприятие запланировано на осень 2021 года.

Будущая супруга императора, как и положено по традиции, приняла православие. Кроме того, несмотря на то, что его женой должна стать девушка королевских кровей, чтобы брак был равным, императрица сделала исключение для сына, чтобы женился он по любви.

«Мы встретились во французском посольстве в Брюсселе, когда оба работали в Евросоюзе. Здесь и началась дружба, переросшая в роман», – говорит князь Георгий о встрече с возлюбленной.

«Императорский дом не претендует ни на какую власть и абсолютно лоялен к существующему государственному строю. И Мария Владимировна, и Георгий Михайлович являются гражданами РФ. Они лишь хранят традиции императорского дома на тот случай, если народ когда-то в будущем пожелает восстановить монархию»- подчеркнул директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов.