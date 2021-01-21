Наследник российского престола князь Георгий Романов объявил о помолвке

Великий князь Георгий Романов, потомок династии Романовых и признаваемый частью монархистов наследник российского престола объявил о помолвке.

Избранницей Романова стала итальянская потомственная дворянка Виктория Беттарини. На помолвку он преподнес ей прекрасное кольцо с рубином и двумя бриллиантами, которое по наследству ему передала мать, императрица Мария I, которая приходится внучкой двоюродному брату Николаю II.

Георгий нарушает правила, поскольку его женой должна стать девушка королевских кровей, чтобы брак был равным, императрица сделала исключение для сына, чтобы женился он по любви. Однако она может похвастаться отличной родословной — отец девушки дипломат, а сама она имеет ученую степень по европейскому и международному праву и говорит на пяти языках, среди которых русский.

Ранее девушка приняла православие и поменяла имя с Ребекки Вирджинии на Викторию Романовну.

Свадьба состоится осенью 2021 года — провести церемонию хотели раньше, однако решили отложить из-за коронавируса.