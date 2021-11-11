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Нашла покой рядом с Началовой: как попрощались с первой женой Збруева

Похороны и церемония прощания звезды фильма «Иваново детство» прошли тайно, а сообщили о них только спустя несколько дней. Валентину Малявину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с легендарной певицей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валентина Малявина, кадр из фильма

Фото: Russian Look

В последние годы заезда фильма «Иваново детство» и первая жена Александра Збруева вела очень закрытый образ жизни. Церемония прощания с актрисой тоже была закрытой и прошла тайно.

«Памяти Валентины Малявиной, актрисы и музы... Скончалась 30 октября. Похороны прошли без огласки. Сообщили только сегодня», — написал кинокритик Вячеслав Шмыров в личном блоге.

Стало также известно, что ее могила находится рядом с местом упокоения певицы Юлии Началовой, которая скончалась два года назад.

Ранее о смерти артистки высказался и сам Александр Збруев, который вспомнил ее, как очень талантливую актрису и красивейшую женщину с очень непростой судьбой. Актер с горечью отметил, что жизнь актрисы изменила страшная трагедия, и закончилась ее жизнь тоже трагично.

«Она была прелестной актрисой, красивой, талантливой, но жизнь трагически сложилась. У нее от огромной радости, которую она испытывала в жизни, произошел такой перелом, когда она падала и падала в бесконечную яму, в какую-то пропасть… И жизнь закончилась трагически», – заявил он.

Фото: Global Look press

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