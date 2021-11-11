Нашла покой рядом с Началовой: как попрощались с первой женой Збруева

В последние годы заезда фильма «Иваново детство» и первая жена Александра Збруева вела очень закрытый образ жизни. Церемония прощания с актрисой тоже была закрытой и прошла тайно.

«Памяти Валентины Малявиной, актрисы и музы... Скончалась 30 октября. Похороны прошли без огласки. Сообщили только сегодня», — написал кинокритик Вячеслав Шмыров в личном блоге.

Стало также известно, что ее могила находится рядом с местом упокоения певицы Юлии Началовой, которая скончалась два года назад.