Збруев прокомментировал смерть Малявиной и вспомнил о трагедии, которая изменила ее жизнь
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Фото: Russian Look
Актер Александр Збруев в интервью «Газете.Ru» прокомментировал смерть своей бывшей супруги, актрисы Валентины Малявиной, и вспомнил о том, какой непростой была ее жизнь.
Актер нашел много теплых и трогательных слов, назвал неповторимой и вспомнил ее невероятную красоту.
«Малявина была очень хорошей актрисой, и это не просто формальные слова. Она была совершенно не похожа на любую другую актрису своего времени. Малявина была суперкрасивой женщиной, на нее нельзя было не обратить внимание. Когда она шла по улице, на нее люди поворачивали головы — и не только мужчины, но и женщины. Потому что она была необыкновенно красивой с ее глубокими, бездонными глазами. Это было что-то феерическое», — вспоминает он.
Однако жизнь блестящей актрисы сломала большая беда — ее обвинили в смерти гражданского мужа, актера Станислава Жданько, и приговорили к тюремному заключению.
«Трагедия, произошедшая с Малявиной, перевернула всю ее жизнь. Какое-то время не было доказано, что это именно она сделала этот поступок. Но потом — через пять лет — вернулись к расследованию и признали Малявину виновной. При этом в течение этих пяти лет она продолжала сниматься. Да и до этого снималась очень удачно, оставила свой след в кинематографе. А потом судьба распорядилась вот так ужасно и сломала всю ее жизнь», — рассказал он.
Даже после этого страшного события она не сдалась и нашла в себе силы вернуться к работе.
«Многие коллеги от нее отвернулись. Стали относиться к ней с любопытством — мол, что же с ней дальше будет? Не было предложений о помощи».
К сожалению, в 90-х она закончила карьеру — актриса ослепла и не смогла работать, а свою жизнь закончила в уединении, в пансионате, где к ней никого не пускали.
Фото: Global Look press