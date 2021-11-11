Збруев прокомментировал смерть Малявиной и вспомнил о трагедии, которая изменила ее жизнь

Однако жизнь блестящей актрисы сломала большая беда — ее обвинили в смерти гражданского мужа, актера Станислава Жданько, и приговорили к тюремному заключению.

«Трагедия, произошедшая с Малявиной, перевернула всю ее жизнь. Какое-то время не было доказано, что это именно она сделала этот поступок. Но потом — через пять лет — вернулись к расследованию и признали Малявину виновной. При этом в течение этих пяти лет она продолжала сниматься. Да и до этого снималась очень удачно, оставила свой след в кинематографе. А потом судьба распорядилась вот так ужасно и сломала всю ее жизнь», — рассказал он.

Даже после этого страшного события она не сдалась и нашла в себе силы вернуться к работе.

«Многие коллеги от нее отвернулись. Стали относиться к ней с любопытством — мол, что же с ней дальше будет? Не было предложений о помощи».

К сожалению, в 90-х она закончила карьеру — актриса ослепла и не смогла работать, а свою жизнь закончила в уединении, в пансионате, где к ней никого не пускали.