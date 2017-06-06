С тех пор, как блоге модели Рози Хантингтон-Уайтли появился нежный коллаж, составленный из фотографий моделей и маленьких детишек, ни от нее, ни от ее супруга официальных комментариев не поступало. Тем не менее поклонники пары уверены: им просто некогда. Фанаты засыпали звезд поздравлениями с рождением первенца.

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)Июн 5 2017 в 1:23 PDT

«О, малыш...», — написала Рози в комментариях, добавив смайлы ангелочка и облака. Надпись в центре коллажа гласит: «Ты пахнешь любовью». Информации о том, какого пола малыш, и какое имя ему дали родители, пока нет.

О беременности модели общественность также узнала из ее Instagram. В феврале Рози опубликовала пляжную фотографию, на которой заметен округлившийся животик. О помолвке с бойфрендом, Джейсоном Стэтхемом, она сообщила в январе, встречаются же они с апреля 2010 года.

Фото: instagram.com, globallookpress.com