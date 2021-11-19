Экс-ведущие «Орла и решки» Астровская и Лаврентьев ждут первенца: «Нас теперь трое»

На данный момент возлюбленные отдыхают на Мальдивах. Алина и Антон публикуют многочисленные фотографии и видеоролики с семейного отпуска, однако многие поклонники пары заметили, что 32-летняя телеведущая стала реже появляться в кадре в полный рост, и заподозрили, что та находится в интересном положении. Их предположения подтвердились — Алина Астровская ждет ребенка! Это второе важное событие пары за год, ведь в феврале этого года экс-ведущие «Орла и решки» сыграли свадьбу.

Сообщить об этом Антон Лаврентьев решил в социальной сети. Телеведущий написал целый пост в Instagram и выложил фотографию, на которой у девушки виден округлившийся животик. Артист сообщил, что его жена немного волнуется от того, что ей предстоит скорое материнство.

«- Ты переживаешь?

Очень!», — описывает он диалог с любимой.

Мужчина успокаивает ее, ведь Антон убежден, что их поклонники ждали этого события ровно так же сильно, как и они сами,, и обещает поддерживать жену и всегда быть рядом. «А чего ты переживаешь? Во-первых, они этого тоже ждали, как и мы, так что все будет космос! — подбадривает Алину Антон и добавляет. — А, во-вторых, ты, пожалуйста, не переживай, я же с тобой, и вообще, нас теперь трое, а с животными — пятеро, а это уже банда, нам ничего не страшно! И это я еще бабушек и дедушек не считал!».