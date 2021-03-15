Наряд сестры Майли Сайрус на «Грэмми» сравнили с туалетной бумагой
Фото: East News
21-летняя девушка появилась на публике в облегающем белом платье в пол бренда Schiaparelli Couture с глубоким декольте. У платья объемный воротник-мантия. Он настолько большой, что огибает плечи, спину и голову Ноа и доходит в длину до колен. Как уточнила сестра Майли Сайрус в разговоре с журналисткой, для нее большая честь носить такое платье.
Наряд девушки развеселил пользователей Twitter. Они сравнили его с неубранной кроватью, туалетной бумагой. Другие были более снисходительны и провели параллель со взбитыми сливками.
«Ноа Сайрус одета в одеяло», - написали они. «Выглядит как моя неубранная кровать, в которой я смотрю церемонию», - посмеялись фанаты. «Скомканный кусок туалетной бумаги, символизирующий 2020 год», - иронизировали другие.
Ранее в Сеть попали снимки абсолютно голой Майли Сайрус. Эпатажная поп-дива Майли Сайрус часто появляется на публике в провокационных нарядах, однако девушка никогда не позволяла себе перегнуть палку. Тем не менее оказалось, что по крайней мере одна фотосессия в полностью обнаженном виде у нее все-таки была.
Ее автором стал скандальный фотограф Терри Ричардсон, который поработал с Майли еще четыре года назад, после выхода ее самых известных хитов We Can't Stop и Wrecking Ball.
Фото: East News, Instagram/@noahcyrus
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