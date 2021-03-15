Наряд сестры Майли Сайрус на «Грэмми» сравнили с туалетной бумагой

«Ноа Сайрус одета в одеяло», - написали они. «Выглядит как моя неубранная кровать, в которой я смотрю церемонию», - посмеялись фанаты. «Скомканный кусок туалетной бумаги, символизирующий 2020 год», - иронизировали другие.

Ранее в Сеть попали снимки абсолютно голой Майли Сайрус. Эпатажная поп-дива Майли Сайрус часто появляется на публике в провокационных нарядах, однако девушка никогда не позволяла себе перегнуть палку. Тем не менее оказалось, что по крайней мере одна фотосессия в полностью обнаженном виде у нее все-таки была.

Ее автором стал скандальный фотограф Терри Ричардсон, который поработал с Майли еще четыре года назад, после выхода ее самых известных хитов We Can't Stop и Wrecking Ball.