Американские хакеры слили в Сеть очередную порцию супероткровенных фотографий одной из мировых звезд. На этот раз под прицелом оказалась 25-летняя певица Майли Сайрус.

Эпатажная поп-дива Майли Сайрус часто появляется на публике в провокационных нарядах, однако девушка никогда не позволяла себе перегнуть палку. Тем не менее оказалось, что по крайней мере одна фотосессия в полностью обнаженном виде у нее все-таки была.

Ее автором стал скандальный фотограф Терри Ричардсон, который поработал с Майли еще четыре года назад, после выхода ее самых известных хитов We Can't Stop и Wrecking Ball.