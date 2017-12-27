В Сеть попали снимки абсолютно голой Майли Сайрус
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Американские хакеры слили в Сеть очередную порцию супероткровенных фотографий одной из мировых звезд. На этот раз под прицелом оказалась 25-летняя певица Майли Сайрус.
Эпатажная поп-дива Майли Сайрус часто появляется на публике в провокационных нарядах, однако девушка никогда не позволяла себе перегнуть палку. Тем не менее оказалось, что по крайней мере одна фотосессия в полностью обнаженном виде у нее все-таки была.
Ее автором стал скандальный фотограф Терри Ричардсон, который поработал с Майли еще четыре года назад, после выхода ее самых известных хитов We Can't Stop и Wrecking Ball.
На снимках, слитых анонимной группой хакеров в Сеть и опубликованных порталом Celebjihad, Майли позирует в костюме Евы, демонстрируя на камеру свои небритые подмышки — и не только их. Для некоторых кадров певица примерила специальные БДСМ-приспособления для развлечений в постели. К счастью, партнера на съемках у Майли не было.
Сейчас Сайрус и выглядит, и ведет себя гораздо более сдержанно. По слухам, она готовится к свадьбе с известным актером Лиамом Хемсвортом. Его близкие не принимают дерзкую натуру Майли, поэтому она так изменилась за последнюю пару лет.
Фото: Global Look Press, Instagram