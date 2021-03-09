Наряд беременной Меган Маркл сравнили со шторой

39-летняя герцогиня стоит в шелковом платье длины макси со спущенными плечами. Платье украшено цветочным принтом. Наряд представлен в ассортименте феминистского американского бренда La Ligne. Стоимость его достигает 285 фунтов стерлингов (29 тысяч рублей). Пользователи сочли, что наряд Меган напоминает шторы. «Она похожа на старую штору», — уточнили они. «Она выглядит отвратительно», — добавили другие.

Ранее стилист разглядел у беременной супруги британского принца Гарри Меган Маркл наращенные волосы. Британский парикмахер и стилист Джеймс Джонсон, изучив видеоролик, предположил, что подобных «гламурных» локонов можно добиться только с помощью ненастоящих прядей.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские ждут второго малыша, об этом стало известно 14 февраля. Пресс-секретарь пары добавил, что первый ребенок Гарри и Меган, Арчи, «будет старшим братом». Отметим, что второй ребенок в семье младшего сына принцессы Дианы станет 12-м правнуком королевы Великобритании.