Наргиз Закирова стала бабушкой во второй раз

Ранее Наргиз сообщила, что собирается стать матерью еще раз. У певицы уже есть трое взрослых детей и внук. «Я хочу еще одного ребенка, - призналась она. - Несколько лет назад я обращалась в профильную клинику, чтобы сделать ЭКО. Но медики меня предостерегли, сказали, что мое время ушло, нет острой необходимости и лучше не рисковать».

Наргиз Закирова отметила, что ее ничуть не смущает тот факт, что ее будущий ребенок будет на несколько лет младше ее внука. Она также отметила, что считает себя отличной матерью.