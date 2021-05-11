Наргиз Закирова стала бабушкой во второй раз
Фото: Instagram/@nargizzakirova_official
Дочь Лейла подарила исполнительнице долгожданного внука. 50-летняя знаменитость опубликовала трогательные кадры в Instagram. На снимке дочь Наргиз запечатлена с малышом на руках. Голову мальчика целует его отец - Трой Миллер.
«Сегодня я стала бабушкой второй раз! Познакомьтесь с моим вторым внуком Леви Лесли Визи», - подчеркнула Закирова. Пользователи поздравили звездное семейство с пополнением. Первого внука Наргиз родила ее старшая дочь Сабина. Несмотря на то, что Наргиз уже дважды является бабушкой, она всегда выглядит молодо и обладает стройной фигурой. Певица встречается с техником своей команды Антоном Ловягиным, который младше ее на 11 лет.
Ранее Наргиз сообщила, что собирается стать матерью еще раз. У певицы уже есть трое взрослых детей и внук. «Я хочу еще одного ребенка, - призналась она. - Несколько лет назад я обращалась в профильную клинику, чтобы сделать ЭКО. Но медики меня предостерегли, сказали, что мое время ушло, нет острой необходимости и лучше не рисковать».
Наргиз Закирова отметила, что ее ничуть не смущает тот факт, что ее будущий ребенок будет на несколько лет младше ее внука. Она также отметила, что считает себя отличной матерью.
Фото: Instagram/@nargizzakirova_official
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!